ये हैं भारत के लिए टेस्‍ट क्रिकेट में सबसे ज्‍यादा छक्‍के जड़ने वाले 5 विस्‍फोटक बल्‍लेबाज

नई दिल्लीPublished: Feb 15, 2024 11:29:40 am Submitted by: lokesh verma

5 Indian Batsman with Most Sixes in Test Cricket: भारत के लिए सबसे ज्‍यादा छक्‍के लगाने का रिकॉर्ड विस्‍फोटक सलामी बल्‍लेबाज वीरेंद्र सहवाग के नाम है, वहीं दूसरे नंबर पर पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी है। जबकि तीसरे पायदान पर भारत के मौजूदा कप्‍तान रोहित शर्मा हैं। जिनके पास इंग्‍लैंड के खिलाफ जारी सीरीज में शीर्ष पर पहुंचने का मौका है।

5 Indian Batsman with Most Sixes in Test Cricket: वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के तीसरे सीजन के तहत भारत और इंग्‍लैंड के बीच पांच टेस्‍ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। ये सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में आज हम आपको भारतीय टेस्‍ट क्रिकेट के उन दिग्‍गजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्‍होंने भारत के लिए सबसे ज्‍यादा छक्‍के लगाए हैं। इनमें सबसे पहला नाम है सलामी बल्‍लेबाज वीरेंद्र सहवाग का, जिन्‍हें विस्‍फोटक बल्‍लेबाजी के लिए जाना जाता है। वहीं, दूसरा नाम भारत के पूर्व कप्‍तान एमएस धोनी का है। जबकि तीसरे पायदान पर भारत के मौजूदा कप्‍तान रोहित शर्मा हैं। जिनके पास इंग्‍लैंड के खिलाफ जारी सीरीज में शीर्ष पर पहुंचने का मौका है।



1- वीरेंद्र सहवाग