इन 5 भारतीय मूल के खिलाड़ियों ने की है विदेशी टीमों की कप्तानी, देखें कौन कौन है शामिल

आज इस आर्टिकल में आपको ऐसे पांच भारतीय मूल के खिलाड़ियों के बारें में बताने जा रहें हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ, लेकिन उन्होंने विदेशी टीमों के लिए न सिर्फ क्रिकेट खेला, बल्कि उन टीमों की कप्तानी भी की।

क्रिकेट भारत जैसे देश मे एक त्यौहार के समान समझा जाता है। भारत मे क्रिकेट देखने वालों के अलावा खेलने वालों की संख्या भी लगभग एक समान है। लेकिन 130 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाले भारत देश मे बहुत ही कम खिलाड़ी होते हैं जो राष्ट्रीय टीम के लिए खेल पाते हैं। लेकिन फिर भी लाखों हजारों खिलाड़ियों में से कुछ देश के लिए जरूर खेल पाते हैं। भारत ने क्रिकेट जगत को सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे न जाने कितने सितारे दिए हैं। इसके अलावा आप हाल के साल देखेंगे तो पाएंगे कि भारत मे कुछ खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौका नही मिलता है तो वे अन्य देशों के लिए खेलने चले जाते हैं। जिसमे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और वेस्टइंडीज आदि की टीमें शामिल हैं। साथ ही इन खिलाड़ियों को विदेशी टीमों की ओर से खेलते हुए न सिर्फ सफलता मिली बल्कि कुछ खिलाड़ियों ने उस विदेशी टीम की कप्तानी भी की है।

5 indian origin players who have captained other country