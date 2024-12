Cricketers Who Became Fathers in 2024: इस साल इन 6 स्टार क्रिकेटरों के घर गूंजी खुशियों की किलकारी, लिस्ट में रोहित-विराट समेत 4 भारतीय

साल 2024 छह स्‍टार क्रिकेटरों के लिए बेहद खास रहा है, क्‍योंकि इसी साल उनके घर खुशियों की किलकारी गूंजी है। इनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत चार भारतीय खिलाड़ी भी शामिल हैं।

Cricketers Who Became Fathers in 2024: क्रिकेट जगत के लिए साल 2024 काफी महत्‍वपूर्ण रहा। कई खिलाड़ियों ने जहां मैदान में बल्ले से अपना जौहर दिखाया तो वहीं दूसरी तरफ कुछ खिलाड़ियों की निजी जिंदगी में खुशियों की बरसात भी हुई। कुछ खिलाड़ी शादी के बंधन में बंधे तो कुछ को पहली बार तो कुछ को दूसरी बार पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम आपको कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनके घर में साल 2024 में खुशियों की किलकारी गूंजी है।

विराट कोहली के घर गूंजी खुशियों की किलकारी लिस्‍ट में सबसे पहला नाम भारतीय स्‍टार बल्‍लेबाज विराट कोहली का है। वैसे तो उन्हें पिता बनने का सौभाग्य 2021 में ही मिल गया था। लेकिन, साल 2024 भी उनके घर खुशियों का पैगाम लेकर आया, जब उनकी पत्‍नी और बॉलीवुड एक्‍ट्रेस अनुष्‍का शर्मा ने एक प्यारे से बेटे को जन्‍म दिया। जिसका नाम उन्होंने अकाय रखा। टीम इंडिया को मिला पुत्र के पिता बनने का सौभाग्‍य भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा को भी इस साल एक पुत्र के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे पहले 2018 में उन्हें बेटी हुई थी। वहीं, बॉर्डर-गावस्‍कर ट्रॉफी के आगाज से पहले उनकी पत्‍नी रितिका सजदेह ने नवंबर में एक बेटे को जन्‍म दिया है। सरफराज खान पहली बार बने पिता भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान भी 2024 में पहली बार पिता बने। न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के दौरान सरफराज और उनकी पत्नी रोमाना जहूर ने 24 अक्टूबर 2024 को बेटे को जन्‍म दिया। सरफराज खान बॉर्डर-गावस्‍कर ट्रॉफी में भारतीय टीम का हिस्‍सा हैं। हालांकि इस सीरीज में अभी तक उन्‍हें एक भी मैच खेलने को नहीं मिला है। यह भी पढ़ें बॉक्सिंग डे टेस्ट में अजेय बढ़त बनाने उतरेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया, जानें भारतीय फैंस कब-कहां देखें अक्षर पटेल के घर आया नन्‍हा मेहमान भारतीय स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल की शादी 2023 में हुई थी। अक्षर पटेल भी इस 19 दिसंबर 2024 को पहली बार पिता बने हैं। उन्‍होंने अपने बेटे का नाम हक्ष पटेल रखा है। हाल ही में अक्षर पटेल ने अपने बेटे की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर की थीं। भारतीय स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल की शादी 2023 में हुई थी। अक्षर पटेल भी इस 19 दिसंबर 2024 को पहली बार पिता बने हैं। उन्‍होंने अपने बेटे का नाम हक्ष पटेल रखा है। हाल ही में अक्षर पटेल ने अपने बेटे की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर की थीं। ट्रैविस हेड भी दूसरी बार बने पिता ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ट्रैविस हेड की पत्नी जेसिका डेविस ने इस साल अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया। नवंबर 2024 में उनके घर में एक नन्हा मेहमान आया था, जिसके बाद इनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। ट्रेविस हेड इस समय बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। केन विलियमसन तीसरी बार पिता बने न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन इस साल तीसरी बार पिता बने। उनकी पार्टनर सारा रहीम ने 28 फरवरी 2024 को अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया, जिसके बाद इस कपल की जिंदगी खुशियों से भर गई।