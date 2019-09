ऋषभ पंत को कैमरे पर एक लड़की ने कहा I Love You, ऐसा था इस खिलाड़ी का रिएक्शन

नई दिल्ली। वर्ल्ड कप 2019 के बाद से महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। धोनी की जगह ऋषभ पंत को लगातार मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन पंत मौकों का फायदा उठाने में अभी नाकाम साबित हुए हैं। वेस्टइंडीज टूर के बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी ऋषभ पंत का बल्ला खामोश रहा था और अब तो उन्हें टीम से बाहर करने की भी मांग उठने लगी है, लेकिन इन सबका असर पंत की फैन फॉलोइंग पर नहीं पड़ रहा है और इसका अंदाजा इस वीडियो से लगाया जा सकता है।

कैमरे पर पंत को महिला ने कहा I Love you

दरअसल, पंत की एक फीमेल फैन ने उन्हें ग्राउंड पर 'आई लव यू' कह दिया। ये सुनकर ऋषभ पंत भी शरमा से गए। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में फ्लॉप रहने के बाद अब ऋषभ पंत टेस्ट सीरीज की तैयारी में जुट गए हैं। पहला टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में 2 अक्टूबर से खेला जाना है, जिसके लिए भारतीय टीम यहां पहुंच चुकी है।

पंत ने मुस्कराते हुए दिया ऑटोग्राफ

इस बीच पंत का एक वीडियो सामने आया है, जो प्रैक्टिस के दौरान का है। ऋषभ पंत अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे हैं तभी उनकी एक फीमेल फैन ने उन्हें 'आई लव यू' कह दिया। ये सुनते ही पंत एकदम से झेंप गए। ऋषभ पंत इस बात पर मुस्कराते हुए ऑटोग्राफ देने लगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है।

रिलेशनशिप में हैं ऋषभ पंत



आपको बता दें कि ऋषभ पंत की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। जनवरी 2019 में पंत ने सोशल मीडिया पर अपनी गर्लफ्रेंड ईशा नेगी की फोटो भी शेयर की थी। उन्होंने कैप्शन में लिखा था, 'मैं तुम्हें बस खुश रखना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बहुत खुश हूं।' देखते ही देखते यह तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई। ईशा इंटरप्रेनॉर और इंटीरियर डेकॉर डिजायनर हैं। उनकी पढ़ाई एमिटी यूनिवर्सिटी से हुई हैं। खूबसूरती के मामले में ईशा नेगी किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं।

Atleast @RishabhPant17 knows I love him😂 omg look at how he blushed in the end😭😂 #RishabhPant pic.twitter.com/9ktmY87r4D