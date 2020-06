अफगानी विकेटकीपर बल्लेबाज Afsar Zazai का रोड एक्सीडेंट, कार की हालत देख डर जाएंगे

नई दिल्ली : अफगानिस्तान क्रिकेट टीम (Afghanistan Cricket Team) के विकेटकीपर-बल्लेबाज अफसर जजई (Afsar Zazai) शनिवार को सड़क हादसे के शिकार हो गए। इस हादसे में उनके कार की हालत बेहद बुरी हो गई है और उनके सिर में चोट आई बताई जाती है। जजई के कार एक्सीडेंट की जानकारी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Afghanistan Cricket Board) के पूर्व मीडिया मैनेजर इब्राहिम मोहम्मद (Ibrahim Mohammad) ने दी है। उन्होंने दुर्घटना के बाद अफसर जजई और उनकी कार की तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। तस्वीर में जहां जजई के सिर पर पट्टी बंधी है, वहीं कार की हालत बेहद खराब नहीं आ रही है।

मैदान में वापसी को लेकर डरे हुए हैं Umesh Yadav, बोले- लॉकडाउन के बाद वापसी होगी मुश्किल

अफसर की हालत बेहतर

मिली जानकारी के अनुसार, कार तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन अफसर को ज्यादा चोट नहीं आई है। उन्हें सिर्फ सिर में चोट पहुंचा है। इब्राहिम ने इस खिलाड़ी के जल्दी ठीक होने की कामना भी की है। अफसर जजई मौजूदा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नंबर एक विकेटकीपर बल्लेबाजों माने जाते हैं।

Waqar Younis का बड़ा बयान, World Cup 2019 में भारतीय शीर्षक्रम को कम आंकने की मिली सजा

2013 में किया था डेब्यू

अफसर ने 2013 में अफगानिस्तान की टीम के लिए डेब्यू किया था। 26 साल के यह खिलाड़ी बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज टीम की दूसरी पसंद थे। पहली पसंद मोहम्मद शहजाद (Mohammad shehzad) थे। 2015 वनडे विश्व कप (OdI World Cup 2015) में जब खराब फॉर्म के कारण शहजाद टीम में शामिल नहीं किया था तो उनकी जगह जजई ही अफगानिस्तान के लिए सभी छह लीग मैच खेले थे। हालांकि उस विश्व कप के बाद भी सीमित ओवरों के फॉर्मेट में वह टीम की पहली पसंद नहीं रहे। जजई ने अब तक तीन टेस्ट, 17 वनडे और एक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।

National cricketer wicket-keeper batsman @AfsarZazai_78 survived in a car accident with a minor injuries in his head but his car damaged most.

May Allah bless you 🙏 get well soon bro. pic.twitter.com/6MJdVSfWzX