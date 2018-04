नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग के 11वें सीजन के कारण इस कारण क्रिकेट की दुनिया कोई द्विपक्षीय सीरीज अथवा बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेला जा रहा है। भारत के अलावा कई अन्य देशों के दिग्गज इस समय आईपीएल में व्यस्त है। लेकिन आईपीएल के बाद कई बड़े क्रिकेट सीरीजों का आयोजन होना है। वेस्टइंडीज की टीम अगले महीने विश्व एकादश के खिलाफ होने वाले चैरेटी टी-20 मैच खेलेगी। यह चैरीटी मैच अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा, जो 31 मई को लॉर्डस में खेला जाएगा।

शेष एकादश की टीम में ये दिग्गज शामिल-

इस चैरिटी मैच के लिए शेष एकादश की पूरी टीम की घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन आईसीसी ने आज एक ट्वीट करते हुए ऐलान किया इस टीम में पाकिस्तान के विस्फोटक बल्लेबाज शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक के साथ-साथ श्रीलंका के तिसारा परेरा शामिल होंगे। बता दें कि शेष एकादश टीम की कमान इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन के हाथों में होगी।

स्टेडियम की मरम्मत के फंड जुटाना -

इस मैच के आयोजन का मकसद एंग्लुइला के जेम्स रोलैंड वेबस्टर पार्क और डोमिनिसिया के विंस्डर पार्क स्टेडियम के पुननिर्माण के लिए फंड जुटाना है। यह पार्क इरमा और मारिया नाम के तूफानों के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस मैच से जो भी राजस्व प्राप्त होगा उसका खर्च इन स्टेडियमों के निर्माण में किया जाएगा।

BREAKING: @SAfridiOfficial, @realshoaibmalik and @PereraThisara join @Eoin16 in the ICC World XI to face West Indies in the #CricketRelief T20I at @HomeOfCricket next month!https://t.co/c0bqcYqEdg pic.twitter.com/B1jj6qE8SE