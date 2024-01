डेविड वॉर्नर ने बाद अब स्टीव स्मिथ करेंगे टेस्ट में ओपनिंग, अबतक सात अलग- अलग पोजीशन पर चुके हैं खेल

Submitted by:

बेली ने यह भी कहा कि स्मिथ को बल्लेबाजी क्रम में शीर्ष पर पदोन्नत करना, एक ऐसी भूमिका जो उन्होंने पहले टेस्ट में कभी नहीं निभाई है, इससे ऑस्ट्रेलिया को तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन को खेलाने और उन्हें अंतिम ग्यारह में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने की अनुमति मिलेगी।

Steve Smith will open for australia in test cricket: ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ 17 जनवरी से एडिलेड ओवल में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाले पहले टेस्ट में उस्मान ख्वाजा के साथ मेजबान टीम के लिए बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे। मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली ने इसकी पुष्टि की है।