नई दिल्ली। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए त्रिकोणीय टी-20 सीरीज निदास ट्रॉफी टूर्नामेंट के पहले मैच में श्रीलंका ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। जिसके बाद भारतीय फैंस निराश हो गए और उनका गुस्सा ट्विटर पर फूटा। विराट कोहली की अनुपस्थिति में भारतीय क्रिकेट टीम की कमान रोहित शर्मा संभाल रहे हैं। रोहित के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शिखर धवन की 90 रनों की श्रेष्ठ व्यक्तिगत पारी की बदौलत श्रीलंका के सामने 175 रनों का लक्ष्य रखा। जिसे श्रीलंका ने मत्र 18.3 में बड़े आसानी से हासिल कर लिया।

भारत की हार से नाराज़ हुए फैंस

भारत की इस हार से फैंस नाराज़ हो गए और टीम इंडिया को ट्विटर पर जम कर लताड़ा। कुछ प्रशंसकों खासकर गेंदबाजों और कप्‍तान रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। इस मैच में रोहित शर्मा बिना खता खोले ही आउट हो गए थे बता दें टी-20 इंटरनेशनल में ये पांचवां मौका थे, जब रोहित शर्मा बिना खाता खोले ही आउट हो गए। बात जहां तक श्रीलंका के खिलाफ की हो, तो इस पड़ोसी देश के खिलाफ भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा दूसरी बार शून्य पर आउट हुए। रोहित शर्मा का लगातार ख़राब फॉर्म जारी है। श्रीलंका के खिलाफ शून्य पर अपना विकेट गंवाने वाले रोहित शर्मा अपने पिछले मैच में भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खाता नहीं खोल पाए थे। मैच में भारतीय टीम की हार के बाद ट्विटर पर प्रशंसकों ने कुछ इस तरह गुस्सा निकाला

Gone On Duck. 2 Mins Of Silence For Haters Who Said Rohit Sharma Performs Only Against Sri Lanka. 😈🙏🇮🇳 #SLvIND #SLvsIND #INDvSL #INDvsSL #RohitSharma — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) March 6, 2018

India b team too ordinary.

Too many chance going away#IndvSl — YOYO 😂😂 (@ding4dongcom) March 6, 2018

बचाव में उतरे आकाश चोपड़ा

इतना ही नहीं भारत के पूर्व खिलाड़ी आकाश चोपड़ा टीम इंडिया का बचाव करते नज़र आए। चोपड़ा ने भारतीय टीम का बचाव करते हुए कहा के जब आप करीब आधा दर्जन स्‍टार खिलाड़ियों को रेस्‍ट देते हैं तो कुछ मैच हारने पर इस तरह नाराज़गी जाताना ठीक नहीं। चोपड़ा का ये भी मानना है के अगले मैच में बांग्लादेश बहरत को कड़ी चुनौती देगा और उन्हें हराना आसान नहीं होगा।

When you rest half a dozen players, you must make peace with losing a few games...Bangladesh will be tough to beat too. #SLvIND #NidhasTrophy — Aakash Chopra (@cricketaakash) March 6, 2018

परेरा का अर्धशतक

गौरतलब है कि मंगलवार को खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने कुसल परेरा की 66 रनों की आतिशी पारी की मदद से 18.3 ओवर में भारत द्वारा दिया गया 175 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया था। इस शानदार पारी के लिए परेरा को मैन ऑफ़ दा मैच भी चुना गया। निदास ट्रॉफी का दूसरा मैच आठ मार्च को इसी स्टेडियम में बांग्लादेश और भारत के बीच खेला जाएगा।