सिर्फ दौड़ने में ही अव्वल नहीं हैं हिमा दास, पाक कला में भी हैं निपुण, देखें वीडियो

नई दिल्ली : 'धींग एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर भारतीय एथलीट ( Indian athlete ) हिमा दास ( Hima Das ) एक महीने के भीतर पांच स्वर्ण पदक जीतकर इन दिनों चर्चा में हैं। इसके अलावा उनकी चर्चा उनके मानवीय गुणों के कारण भी हो रही है। असम बाढ़ पीड़ितों को अपने वेतन का आधा हिस्सा दान में देकर वह सबका दिल चुकी हैं। अब उनके एक और नए गुण के बारे में पता चला है। इन दिनों हिमा दास का एक वीडियो वायरल हो रहा है, इससे वह असमिया तरीके से दाल बनाती नजर आ रही हैं।

फुरसत के क्षणों में कुकिंग करती हिमा

इस वीडियो में हिमा दास यह कह रही हैं कि रविवार को कोई अभ्यास सत्र नहीं था और वह फुरसत में थी। इसका फायदा उठाकर उन्होंने असमिया तरीके से दाल तैयार की है। उन्होंने यह भी बताया कि दाल की खुशबू की वजह से कुछ लोग उनके कमरे तक आ गए और उनसे पूछा कि क्या बनाया है और दाल खाने के बाद उन लोगों ने उनके पाक कला की खूब तारीफ की।

A simple dal tastes heavenly in foreign soil. A small video clip doing the rounds in couple of my WhatsApp groups. Watch @HimaDas8 cooking dal .... adorable! She represents the real India. #DhingExpress pic.twitter.com/Cz8HYnrdto