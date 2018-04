नई दिल्ली। पिछले रविवार को भारतीय सेना के एनकाउंटर में 12 आतंकियों की मौत के बाद से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। यूं तो ज्यदातर समय पाकिस्तान के राजनेता ही भारत विरोधी बयान दिया करते थे। लेकिन अब इस विवादित मसले पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज भी सामने आए है। विस्फोटक बल्लेबाज शाहिद आफरीदी के विवादित बयान के बाद आज शोएब अख्तर ने भी इस मसले पर भारत विरोधी ट्वीट किया। अख्तर ने एक के बाद एक लगातार दो ट्वीट किए। अख्तर ने इस व्यवहार से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में निराशा है। बता दें कि अख्तर को भारत में भी काफी सम्मान मिलता है।

क्या कहा अख्तर ने -

शोएब अख्तर ने पहला ट्वीट करते हुए कहा कि कश्मीर मसले को बातचीत के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। अख्तर ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों की सरकारों को एक साथ बैठकर बातचीत करने की जरूरत है। यह बातचीत उस समय तक होती रहनी चाहिए जब तक कि ये खूनी खेल रुक न जाए।

Kashmir issues needs to be resolved as per Kashmiri people wishes & both side of governments needs to address that within the parameters of UN resolution human life is important either it’s Muslim or no Muslim plz learn to love each other not hate ..

Both side of youth need to stand up for India & Pak relationship & ask authorities a right & difficult questions that why we haven’t even able to sort out our pending issues for last 70 years I ask you are you ready to live another 70 year of your lives with this hatred