नई दिल्ली: बॉल टैंपरिंग के मामले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी से जाने के बाद स्टीव स्मिथ को अब आईपीएल में भी भारी नुकसान हो गया है। दरअसल, स्टीव स्मिथ को अब राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी से भी हटा दिया गया है। स्टीव स्मिथ की जगह भारतीय टेस्ट टीम के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे को राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बनाया गया है।

पहली बार आईपीएल में कप्तानी करते नजर आएंगे रहाणे

आपको बता दें कि अजिंक्य रहाणे पहली बार आईपीएल में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। साथ ही 2 साल के बैन के बाद राजस्थान की टीम इस साल आईपीएल में वापसी कर रही है।

Rajasthan Royals appoint @ajinkyarahane88 as the captain for #IPL2018



“The game is bigger than any individual and we hold this thought close to our heart.”- Manoj Badale , the co-owner of Rajasthan Royals



Read more: https://t.co/qBQbgUFb2u pic.twitter.com/iy3sMVWlc1