Ajinkya Rahane ने नए ट्विस्ट के साथ पूरा किया Rohit Sharma का चैलेंज, जानें क्या है मामला

नई दिल्ली : टीम इंडिया के पूर्व हरफनमौला युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) को बल्ले के किनारे से गेंद को नॉक करने का चैलेंज दिया था। इसे इन खिलाड़ियों ने सफलतापूर्वक अंजाम देकर आगे बढ़ा दिया है। रोहित शर्मा ने सफलतापूर्वक इस चुनौती को पूरा कर अब विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) , मध्यक्रम के युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreya Iyer) और टीम इंडिया के टेस्ट टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) को इसे पूरा करने का चैलेंज दिया था। इनमें से अजिंक्य रहाणे ने भी इसे नये ट्विस्ट के साथ आसानी से पूरा कर लिया है।

रहाणे चैलेंज में लाए नया ट्विस्ट

अजिंक्य रहाणे ने न सिर्फ रोहित शर्मा की चुनौती को कामयाबी के साथ पूरा किया, बल्कि वह इसमें एक न्या ट्विस्ट लेकर आए। उन्होंने इस चैलेंज को पूरा करने का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया। इसमें वह बल्ले के किनारे से लाल या सफेद गेंद को नहीं, बल्कि गुलाबी गेंद को नॉक करते दिख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस वीडियो का कैप्शन दिया, मैंने शाम को इस चैलेंज को अंजाम दिया है। इस कारण गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही घर में रहने की प्रतिबद्धता जताते हुए उन्होंने शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा और टेस्ट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज वृद्धिमान साहा को यह चैलेंज दिया है।

Challenge accepted, @ImRo45!

Had shot this in the evening so used the pink ball!😉

I’m committed to staying at home.

Next up @Sdhawan25 @Cheteshwar1 & @Wriddhipops pic.twitter.com/ui7m8vGfdM