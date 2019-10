अजिंक्य रहाणे के घर आया नया मेहमान, एक बच्ची के पिता बने

मुंबई : दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट उपकप्तान अजिंक्य रहाणे फिलहाल विशाखापत्तन में टीम इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं। इस बीच मुंबई से उन्हें बड़ी खुशखबरी मिली है। उनकी पत्नी राधिका धोपावकर ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। अजिंक्या रहाणे अब एक बेटी के पिता बन गए हैं।

हरभजन ने दी बधाई

टीम इंडिया के लिए अजिंक्य रहाणे के साथ खेल चुके उनके साथी क्रिकेटर और दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने शनिवार को सोशल मीडिया पर अजिंक्य रहाणे को बधाई दी। उन्होंने लिखा- नए नवेले पिता अजिंक्य रहाणे को बधाई। उम्मीद है कि मां और नन्हीं परी अच्छे होंगे। तुम्हारी जिंदगी के दिन अब शुरू हुए हैं अज्जू।

Congratulations new daddy in town @ajinkyarahane88 hope Mum and lil princess 👸 are doing well.. fun part of life starts now ajju. #fatherhood