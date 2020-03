Janta Curfew : सभी क्रिकेटरों ने सराहा, अश्विन बोले- जयहिंद! स्कूल की तरह पिन ड्रॉप साइलेंस

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के जनता कर्फ्यू (Janta Curfew) को खेल जगह का पूरा सपोर्ट मिला है। रविवार को जनता कर्फ्यू के सफल होने पर टीम इंडिया के स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (R Ashwin) ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को टैग कर ट्वीट किया, 'जनता कर्फ्यू' की अविश्वसनीय शुरूआत। जैसा कि स्कूल में कहा जाता था 'पिन ड्रॉप साइलेंस'। उम्मीद करता हूं कि यह इस दिन के बाद भी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में भी सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा।'

Unbelievable start to the #JantaCurfew , pin drop silence as they used to say in school. Hope this is extended beyond this day and social distancing can be adhered to In the days to come. @narendramodi @AmitShah — Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) March 22, 2020

पीएम ने की थी जनता कर्फ्यू की अपील

देश में कोरोना वायरस (CoronaVirus) के बढ़ते खतरा को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की थी कि रविवार को वह अपने घर से न निकलें। इस बीच एक और ट्वीट कर अश्विन ने कहा कि लोग दूसरों के कार्यो में कमियां देखते हैं। हमारे सिस्टम में क्या खामियां हैं। इस बारे में बात करते हैं। इसके आगे अश्विन ने यह भी कहा कि थोड़ा ब्रेक लें और जब आप 'सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग' का कड़ाई से अभ्यास करें तो अपने अंदर झांकें। समाज की भलाई के लिए यह आपका सबसे बड़ा योगदान होगा। जय हिंद।

क्रिकेटरों ने भी की थी अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के आइडिया को सफल बनाने के लिए तमाम दिग्गज क्रिकेटरों ने अपील की थी। इसमें शिखर धवन ने जोश भरा ट्वीट किया था। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा था कि कोरोना को कर देंगे हम चीर बंदे, हिंदुस्तानियों को पूरा है यकीन बंदे, बैठ जाओ घर पर तुम भी सब के सब, फैला देंगे फिर से हम खुशियों के रंग।'

आइए देखते हैं शिखर धवन समेत किन क्रिकेटरों ने क्या कहा।

In these testing times we must all come together, stay disciplined and fight this horrid threat of #CoronaVirus. Let us all adhere to the #JantaCurfew today from 7am to 9pm. @narendramodi #IndiaFightsCorona https://t.co/Uxfm8s4hWA — VVS Laxman (@VVSLaxman281) March 22, 2020

I’m not going out of my house. Not today. And not in days to come. Let’s start a revolution today with observing #JantaCurfew and then continue it for 14 days. World’s first revolution where all you need to do is to stay indoors. Can’t get easier.... — Aakash Chopra (@cricketaakash) March 22, 2020