राजस्थान रॉयल्स से लेकर मुंबई इंडियंस तक दिल्ली कैपिटल्स को एनरिक नोर्किया ने हराए कई मुक़ाबले

एनरिक नोर्किया चोट के चलते लंबे समय से क्रिकेट के मैदान से दूर थे और आईपीएल 2024 में उन्होंने वापसी की। वे पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ पहले मुक़ाबले में नहीं खेल पाये थे। लेकिन उन्होंने राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ खेले गए दूसरे मुक़ाबले में टीम में वापसी की। इस मैच में उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और पहले तीन ओवर में मात्र 23 रन देकर एक विकेट भी लिया। लेकिन अंतिम ओवर में राजस्थान के युवा बल्लेबाज रियान पराग ने उन्हें 25 रन मारे और यहां से उनका खेल पूरी तरह से बदल गया।



नोर्किया ने उस मैच में चार ओवर में 48 रन देकर एक विकेट लिया और दिल्ली यह मुक़ाबला 12 रन से हार गया। इसके बाद दिल्ली ने अपना अगला मुक़ाबला चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से खिलाफ खेला। इस मैच में भी नोर्किया की जमकर धुनाई हुई और उन्होंने चार ओवर में 43 रन दिये। हालांकि यह मुक़ाबला दिल्ली 20 रनों से जीत गया। लेकिन नोर्किया का प्रदर्शन निराशाजनक रहा।



vs PBKS - नहीं खेले

vs RR - चार ओवर में 48 रन देकर एक विकेट।

vs CSK - चार ओवर में 43 रन देकर कोई विकेट नहीं।

vs KKR - चार ओवर में 59 रन देकर तीन विकेट।

vs MI - चार ओवर में 65 रन देकर दो विकेट।



इसके बाद दिल्ली का मुक़ाबला कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से हुआ। इस मैच में नोर्किया की जमकर धुनाई हुई, लेकिन उन्हें तीन विकेट भी मिले। दक्षिण अफ्रीका के इस गेंदबाज ने इस मैच में चार ओवर में 59 रन देकर तीन विकेट झटके। दिल्ली इस मैच को 106 रनों के बड़े अंतर से हार गई। वहीं मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ नोर्किया ने चार ओवर में 65 रन देकर दो विकेट झटके। इस दौरान करेबियाई बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड ने उन्हें आखिरी ओवर में 32 रन ठोके। राजस्थान रॉयल्स की तरह मुंबई के खिलाफ भी उनका यह महंगा स्पेल दिल्ली को एक बार फिर भारी पड़ा और टीम 29 रनों से मैच हार गई।