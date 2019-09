DDCA का सम्मान पाकर भावुक हुए विराट कोहली तो अनुष्का ने Kiss करते हुए संभाला

नई दिल्ली। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की केमिस्ट्री बहुत ही रोमांटिक है। ये कपल सोशल मीडिया से लेकर रियल लाइफ में सभी के सामने रोमांटिक हो जाता है। हालांकि इसके लिए कभी-कभी इस जोड़े को कंट्रोवर्सी में भी खींच लिया जाता है। विराट और अनुष्का के बीच ऐसा ही कुछ गुरुवार को डीडीसीए (दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ) के एक कार्यक्रम में देखने को मिला।

अनुष्का ने किया विराट को Kiss

दरअसल, डीडीसीए की तरफ से विराट कोहली को एक खास सम्मान दिया गया। एक तो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया और उसमें विराट कोहली के नाम का एक स्टैंड भी बनाया गया। विराट कोहली को मिले इस सम्मान को देखकर अनुष्का भावुक हो गईं। कार्यक्रम के दौरान एक-दूसरे के साथ बैठे विराट और अनुष्का भावुक नजर आए। इस दौरान अनुष्का ने विराट के हाथों पर Kiss कर ली। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कार्यक्रम में पहुंचे थे टीम इंडिया के ये खिलाड़ी

वीडियो में दिख रहा है कि अनुष्का शर्मा भावुक होते हुए विराट कोहली को संभाल रही थीं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में टीम इंडिया के कई दिग्गज खिलाड़ी पहुंचे थे। साथ ही कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी शिरकत की थी। इस कार्यक्रम में विराट कोहली के अलावा शिखर धवन, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, दीपक चाहर, राहुल चाहर, नवदीप सैनी, खलील अहमद और पूर्व खिलाड़ियों में कपिल देव और वीरेंद्र सहवाग मौजूद थे।

