Asia Cup 2022 final: श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच ख़िताबी मुक़ाबला आज, जानें कब कहां और कैसे देख सकते हैं मैच

Asia Cup 2022 Sri Lanka vs Pakistan एशिया कप 2022 का फ़ाइनल मुक़ाबला कब खेला जाएगा?

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2022 का फ़ाइनल मुक़ाबला आज शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा।



Asia Cup 2022 Sri Lanka vs Pakistan एशिया कप 2022 का फ़ाइनल मुक़ाबला कहां खेला जाएगा?

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2022 का फ़ाइनल मुक़ाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।



Asia Cup 2022 Sri Lanka vs Pakistan एशिया कप 2022 का फ़ाइनल मुक़ाबले का लाइव टेलिकास्ट कहां और कैसे देख सकते हैं?

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2022 का फ़ाइनल मुक़ाबले का लाइव टेलिकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर अलग-अलग भाषाओं में उठा सकते हैं, जबकि श्रीलंका में इस एशिया कप 2022 का फ़ाइनल मुक़ाबलाका प्रसारण आप डीडी स्पोर्ट्स पर भी देख पाएंगे।



Asia Cup 2022 Sri Lanka vs Pakistan एशिया कप 2022 का फ़ाइनल मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2022 का फ़ाइनल मुक़ाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं।