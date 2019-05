लाहौर : पाकिस्तान के विश्व कप की टीम में शामिल किए गए बल्लेबाज आसिफ अली ने अपनी दो साल की नन्हीं बेटी नूर फातिमा की कैंसर से मौत हो जाने के बावजूद टूर्नामेंट में खेलने का निर्णय लिया है। वह 18 अप्रैल को घोषित पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं थे। उन्हें सोमवार को ही आबिद अली के स्थान पर पाक की विश्व कप टीम में जगह दी गई है। आसिफ की बेटी को चौथे चरण का कैंसर था और उनका इलाज अमरीका में चल रहा था।

इस्लामाबाद यूनाइटेड ट्वीट कर व्यक्त की संवेदना

बेटी के निधन की खबर मिलते ही आसिफ अली इंग्लैंड से पाकिस्तान लौट आए हैं और अब वह अमरीका जाने की तैयारी कर रहे हैं। रविवार देर रात इस्लामाबाद यूनाइटेड (पाकिस्तान सुपर लीग में आसिफ अली की टीम) ने अपने टि्वटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, 'आसिफ अली की बेटी की मृत्यु पर ISLU परिवार शोक व्यक्त करता है। आसिफ और उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं। आसिफ विश्वास और हौसले की जबरदस्त मिसाल हैं। वह हम सभी के लिए प्रेरणादायी हैं।

