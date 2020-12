IND vs AUS: इस खूबसूरत हसीना ने रहाणे से मांगी मदद, शुभमन गिल के लिए ऐसे की दुआ

नई दिल्ली। भारतीय टीम (Team India) के फैन दुनियाभर में हैं। फिलहाल टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के दौरे (Australia Tour) पर है। हाल ही खत्म हुए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर हिसाब बराबर कर लिया है। इस मैच में भारतीय खिलाड़ी शुभमन गिल (Shubman Gill) टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट एंकर क्लॉय अमांडा बेली (Chloe Amanda Bailey) ने शुभमन गिल के लिए दुआ की। दरअसल, एंकर क्लॉय अमांडा बेली भारतीय क्रिकेट टीम की बड़ी फैन हैं, खासकर विराट कोहली की।

ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट के चौथे दिन इस खूबसूरत एंकर ने इस बार विराट कोहली से नहीं बल्कि अजिंक्य रहाणे से कुछ कहा है। दरअसल, क्लॉय अमांडा बेली मुकाबले के आखिरी दिन शुभमन गिल की फीफ्टी पूरी होने की दुआ कर रही थी।

Jinx bhai just let Gill get 30 of the remaining 37 runs so he can get a half century in his debut Test match 😂🇮🇳🇦🇺 #AUSvIND