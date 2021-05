बाबर आजम बने शुरुआती चार टेस्ट जीतने वाले पाकिस्तान के पहले कप्तान

नई दिल्ली। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट में मिली जीत के साथ ही बाबर आजम (Babar Azam) शुरुआती चार टेस्ट जीतने वाले पाकिस्तान के पहले कप्तान बन गए हैं। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट जीते थे जबकि जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उसने दो टेस्ट मुकाबले जीते।

यह भी पढ़ें— सचिन तेंदुलकर के बारे में ऐसी 5 बातें जो कम लोग ही जानते हैं

दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज हैं बाबर

वनडे में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बाबर के पास इस फॉर्म को आगे भी बढ़ाने का मौका रहेगा। पाकिस्तान को वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ अगस्त तथा सितंबर में दो-दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान ने इस साल दक्षिण अफ्रीका को घरेलू सीरीज में टेस्ट और टी20 में मात दी थी। यह छठी बार है जब पाकिस्तान ने छह या उससे अधिक सीरीज जीती है।

ऐसे जीती लगाार 6 सीरीज

पाकिस्तान ने 2011-12 में लगातार 13 सीरीज, 2015-16 में नौ, 2001-02 में आठ, 1993-94 में छह और 2017-18 छह सीरीज जीती थी।

पिछले दिनों ही बाबर ने तोड़ा कोहली का रिकॉर्ड

पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने पिछले दिनों विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इस से पहले ये रिकॉर्ड भारतीय कप्तान विराट कोहली के नाम दर्ज था। कोहली ने टी-20 इंटरनेशनल की 56 पारियों में अपने 2000 रन पूरे किए थे। वहीं आजम ने इस तक पहुंचने के लिए सिर्फ 52 पारियों का हीं समय लिया।

यह भी पढ़ें— अब और अधिक एनर्जी एफिशियंट हुए सचिन तेंदुलकर के पसंदीदा फैंस

Sixth straight series win for Pakistan, Babar becomes first Pakistan captain to win opening four Tests



Read details here ➡️https://t.co/LlcJ2goPhc pic.twitter.com/1E7zhsHhzl