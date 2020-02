U19 World Cup: न्यूजीलैंड पर जीत का जश्न मनाते बांग्लादेशी खिलाड़ी, स्टेडियम में किया डांस

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे अंडर-19 वर्ल्ड कप ( Under 19 World Cup ) के फाइनल के लिए दो टीमें तैयार हो गई हैं। भारत पहले ही फाइनल में जगह बना चुका था तो वहीं गुरुवार को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ( Bangladesh ) ने न्यूजीलैंड ( New Zealand ) को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। अब भारत और बांग्लादेश के बीच 9 फरवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा।

खिलाड़ियों ने डांस करके मनाया जीत का जश्न

बांग्लादेश की टीम अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहली बार पहुंची है। इस खास मौके पर टीम के खिलाड़ियों खांस अंदाज में इसका जश्न मनाया। बांग्लादेशी टीम ने न्यूजीलैंड पर जीत का जश्न मैदान पर डांस करके ही मनाया। स्टेडियम में खिलाड़ियों के साथ-साथ बांग्लादेश के समर्थकों ने भी जमकर डांस किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से बांग्लादेश के खिलाड़ियों के इस डांस के वीडियो को शेयर किया गया है।

न्यूजीलैंड को हराकर बांग्लादेश ने फाइनल में बनाई जगह

आपको बता दें कि अंडर-19 वर्ल्ड कप में इस बार बांग्लादेश का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। इस टीम ने लीग मैचों में सिर्फ एक मैच गंवाया था। वहीं क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरी फाइनलिस्ट टीम इंडिया भी अभी तक कोई मुकाबला नहीं हारी है। भारत अभी तक श्रीलंका, जापान, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बना चुका है।

अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में बांग्लादेश, चार बार की चैंपियन टीम इंडिया से होगा अब मुकाबला

चार बार की चैंपियन है भारतीय टीम

फाइनल में बांग्लादेश के लिए चुनौती कम नहीं रहने वाली है, क्योंकी एक तरफ पहली बार फाइनल में पहुंचने वाली बांग्लादेश है तो वहीं दूसरी तरफ चार बार की चैंपियन भारतीय टीम है। भारत ने चार बार इस टूर्नामेंट पर अपना कब्जा जमाया है। मोहम्मद कैफ (2000), विराट कोहली (2008), उन्मुक्त चंद (2012) और पृथ्वी शॉ (2018) की कप्तानी में चार बार अंडर-19 विश्व कप खिताब जीता है।

