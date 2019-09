BAN vs AFG: टी20 ट्राई सीरीज का फाइनल चढ़ गया बारिश की भेंट, दोनों टीमें बनी विजेता

ढाका। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाला ट्राई सीरीज का फाइनल मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया। मंगलवार को ये फाइनल मैच ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से टॉस तक नहीं हो पाया और आखिर में मैच को रद्द करना पड़ा। ऐसे में दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया और ट्रॉफी को दोनों टीमों के पास रखने का फैसला किया गया।

ट्राई सीरीज में तीसरी टीम थी जिंबाब्वे की

आपको बता दें कि बांग्लादेश इस ट्राई सीरीज की मेजबानी कर रहा था और इस सीरीज में अफगानिस्तान के अलावा तीसरी टीम जिंबाब्वे की थी। टी-20 ट्राई सीरीज में दोनों टीमों के प्रदर्शन पर बात करें तो इस सीरीज में मेजबान बांग्लादेश ने अब तक चार मैच खेले हैं, जिसमें उसने तीन में जीत हासिल की है। वहीं, अफगानिस्तान टीम में चार में से दो मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि दो मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। वहीं जिंबाब्वे की टीमों को लगातार तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। जिंबाब्वे की टीम सिर्फ एक ही मैच जीत पाई थी।

फाइनल मैच में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान का खेलन संदिग्ध था क्योंकि राशिद को चटगांव में खेले गए सीरीज के आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश की पारी के दौरान आठवें ओवर में बाउंड्री रोकने की कोशिश में बाएं हैमस्ट्रिंग में परेशानी हुई थी। वो काफी ज्यादा तकलीफ में थे और फीजियो के साथ तुरंत ही मैदान से बाहर चले गए।

Team Afghanistan concluded a great tour of Bangladesh winning the one-off Test against hosts and Sharing the Tri-nation T20I trophy. A great start for Young batsman Rahmanullah Gurbaz who was declared Player of the series in his first ever T20I series. #AFGvBAN #Triseries pic.twitter.com/xoPHufbRsY