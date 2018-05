नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित क्रिकेट प्रशासकीय कमिटी (सीओए) ने बुधवार को क्रिकेटरों के नए कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा की। इस लिस्‍ट में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और आर. अश्विन को टॉप कैटिगरी यानी A+ ग्रेड से पदावनत कर A ग्रेड में डाला गया। जबकि कप्तान विराट कोहली समेत 5 खिलाड़ियों को A+ ग्रेड में जगह मिली है। आश्‍चर्यजनक रूप से स्‍टार तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी को कॉन्‍ट्रैक्‍ट से बाहर रखा गया है। सूत्रों के अनुसार, पत्नी के साथ विवाद के चलते मोहम्मद शमी को कॉन्ट्रैक्ट लिस्‍ट से बाहर रखा गया है। उनकी पत्‍नी ने मोहम्‍मद शमी पर अन्‍य लड़कियों से भी यौन संबंध का आरोप लगाया है।

बीसीसीआई ने कहा, बेस्‍ट कॉन्‍ट्रैक्‍ट सिस्‍टम

नए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में मेहनताने की जो व्यवस्था की गई है, उसके मुताबिक अब क्रिकेटर्स को पहले के मुकाबले मोटी रकम मिलेगी। बीसीसीआई ने कहा कि हमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बनाया है जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में बेस्ट है।

इतनी मिलेगी रकम

बीसीसीआई के नए ग्रेडिंग सिस्‍टम में A+ ग्रेड वाले खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़, ग्रेड A के खिलाड़ियों को सालाना 5 करोड़, ग्रेड B के खिलाड़ियों को सालाना 3 करोड़ और ग्रेड C के खिलाड़ियों को सालाना 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। पहले ग्रेड A के खिलाड़ियों को 2 करोड़, B ग्रेड को 1 करोड़ और C ग्रेड को 50 लाख रुपए सालाना मिलते थे।

इस बार तीन के बदले चार ग्रेड

पहले A, B, C तीन ग्रेड होती थी, लेकिन नई लिस्ट चार हिस्से में बांटी गई है। एक नया ग्रेड A+ जोड़ा गया है। इसके अलावा A, B और C पूर्ववत है। A+ ग्रेड में 5 खिलाड़ियों को रखा गया है, जबकि A, B और C ग्रेड में 7-7 खिलाड़ी शामिल हैं।

महिला क्रिकेटरों के लिए भी एक ग्रेड बढ़ाई गई

बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट में भी एक नई कैटेगरी 'सी' शुरू की है। इसके बाद अब कुल 3 कैटिगरी हो गई हैं। घरेलू क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर कैटेगरी में मैच फीस को करीब 200 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। महिला क्रिकेटरों की ए ग्रेड के खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि बी को 30 लाख और सी के खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं, घरेलू क्रिकेट में सैलरी के लिए दो कैटिगरी प्लेइंग इलेवन और रिजर्व है।

किस ग्रेड में कौन-कौन से खिलाड़ी

A+ ग्रेड

विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन , भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह।

A ग्रेड

महेंद्र सिंह धोनी, आर. अश्विन, रविंद्र जडेजा, मुरली विजय , चेतेश्वर पुजारा , अजिंक्य रहाणे, ऋद्धिमान साहा।

B ग्रेड

उमेश यादव, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, लोकेश राहुल, हार्दिक पंड्या, इशांत शर्मा और दिनेश कार्तिक।

C ग्रेड

सुरेश रैना , पार्थिव पटेल , मनीष पांडे, अक्षर पटेल, करुण नायर, केदार जाधव, जयंत यादव।