INDvAUS U19 final: BCCI ने खिलाड़ियों के साथ साथ द्रविड़ को भी किया मालामाल, जानें किसको मिला कितना पैसा

नई दिल्ली। न्यूज़ीलैंड में आयोजित अंडर-19 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने तीन बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा कर चौथी बार ये ख़िताब अपने नाम कर लिया है। टौरांग के बे ओवल मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से शिकस्त दी। भारतीय युवा खिलाड़ियों की इस जीत पर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) ने हर एक खिलाड़ी को इनाम देने का मन बनाया है। खिलाड़ियों के साथ-साथ टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और सपोर्ट स्टाफ को भी इनाम दिया जाएगा।

किसको मिला कितना पैसा

बीसीसीआई ने ट्विटर पर ट्वीट कर खिलाड़ियों को जीत की बधाई देते हुए टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 30-30 लाख रूपए इनाम के रूप में देने का फैसला किया है। इतना ही नहीं टीम की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को 50 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 20-20 लाख रूपए देने की घोषणा की है

BCCI announces prize money for victorious India U19 team.



Mr Rahul Dravid, Head Coach India U19 – INR 50 lakhs



Members of India U19 team – INR 30 lakhs each



Members of the Support Staff, India U19 – INR 20 lakhs each