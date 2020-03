कोरोना के कारण बीसीसीआई ने अगले आदेश तक सभी घरेलू टूर्नामेंट किए रद्द

मुंबई : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भारत में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना वायरस (COVID-19) के खतरे के मद्देनजर एक और बड़ा निर्णय लिया है। उसने ईरानी कप समेत सभी बड़े घरेलू टूर्नामेंट को स्थगित करने का फैसला लिया है। बता दें कि इससे पहले बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज और 29 मार्च से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को भी टाल दिया है।

सौराष्ट्र और शेष भारत के बीच खेला जाएगा ईरानी ट्रॉफी

ईरानी ट्रॉफी मौजूदा विजेता सौराष्ट्र और शेष भारत के बीच खेला जाना है। सौराष्ट्र ने रणजी ट्राफी के फाइनल में पश्चिम बंगाल को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। बोर्ड ने बताया कि ईरानी ट्रॉफी के अलावा सीनियर महिला वन-डे नॉकआउट, विज्जी ट्रॉफी, सीनियर महिला वन-डे चैलेंजर, महिला अंडर-23 नॉकआउट, महिला अंडर-23 वनडे चैलेंजर, महिला अंडर-19 वनडे नॉकआउट, महिला अंडर-19 टी-20 लीग, सुपर लीग और नॉकआउट, महिला अंडर-19 टी-20 चैलेंजर ट्रॉफी आदि को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

