बीसीसीआई ने विश्व कप में हो रही सुरक्षा चूक पर आईसीसी को पत्र लिखकर जताई आपत्ति

लीड्स : आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 (Icc Cricket World Cup 2019) में हेडिंग्ले स्टेडियम में भारत (Indian cricket team) और श्रीलंका (Sri Lanka cricket team) के बीच शनिवार को खेले गए अंतिम ग्रुप मैच के दौरान स्टेडियम के ऊपर से कश्मीर से संबंधित राजनीतिक संदेश लिखे एक के बाद एक तीन हवाई जहाज निकले थे। इस पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई है और भारतीय खिलाड़ियों तथा प्रशंसकों की सुरक्षा का आश्वासन मांगा है।

बीसीसीआई ने जताई आपत्ति

बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखे पत्र में कहा है कि यह हैरानी की बात है कि हेडिंग्ले में मैच के दौरान अलग-अलग समय पर राजनीतिक संदेश लिखे तीन विमान स्टेडियम के ऊपर से गुजर कैसे गए। बीसीसीआई के सीईओ राहुल जोहरी ने पत्र में लिखा है कि बीसीसीआई इन घटनाओं को बेहद गंभीरता से लेती है। आईसीसी और ईसीबी से बीसीसीआई अनुरोध करती हैं कि उन्हें इस बात का आश्वासन दिया जाए कि विश्व कप मैचों के दौरान ऐसी और कोई घटना नहीं होगी, साथ में भारतीय क्रिकेट टीम और प्रशंसकों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

BCCI has filed an official complaint with ICC regarding the incident where aircraft with Kashmir banners flew over Headingley stadium in Leeds (England) yesterday, where the World Cup match between India and Sri Lanka was being played. pic.twitter.com/JZ4EipeQkx