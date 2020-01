कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट पर BCCI का बड़ा बयान, कहा- धोनी के लिए दरवाजे खुले हैं

नई दिल्ली। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट में भविष्य को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने धोनी को अपनी सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है। ये धोनी के फैंस और उन क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा झटका है, जो धोनी की मैदान पर वापसी की दुआएं कर रहे हैं।

अब सीधा IPL में खेलते नजर आएंगे धोनी! टी20 वर्ल्ड कप खेलने का वहीं से तय होगा रास्ता

धोनी का अच्छा प्रदर्शन दिलाएगा टीम में वापसी- BCCI

गुरुवार को बीसीसीआई ने अक्टूबर-2019 से लेकर सितंबर 2020 तक के लिए अपने केंद्रीय अनुबंध की घोषणा कि जिसमें धोनी के नाम शामिल नहीं किया गया। हालांकि बीसीसीआई की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि धोनी के भविष्य का इस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से कोई लेना-देना नहीं है। बीसीसीआई के एक अधिकारी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि धोनी का अच्छा प्रदर्शन ही उनकी टीम में दावेदारी को पेश करेगा।

