नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में गेंद से छेड़खानी के विवाद में फंसे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ पर आईपीएल में खेलने को ले कर बीसीसीआई ने कोई भी फैसला लेने से फ़िलहाल मना कर दिया है। बीसीसीआई का कहना है के कोई भी फैसल लेने से फेल वे आईसीसी के फैसले का इंतज़ार करेंगे। सोमवार को आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ल ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बारे में जानकारी दी।

बीसीसीआई करेगा आईसीसी का इंतजार

बॉल टैंपरिंग मामले में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ बुरी तरह फास चुके हैं और अब उनका आईपीएल में भी खेलना संदिग्ध मान अजा रहा है। उनकी आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स ने बयान जारी कर कहा था कि उसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देश का इंतजार है। लेकिन अब बीसीसीआई का कहना है वे कोई भी फैसला लेने से पहले आईसीसी के फैसले का इंतज़ार करेंगे। आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ल ने ट्विटर पर लिखा है 'बॉल टेंपरिंग के मुद्दे पर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, आईसीसी के फैसले का इंतजार करेगा और आईसीसी के फैसले के हिसाब से ही निर्णय लेगा'। बता दें इस विवाद के बाद क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) ने स्मिथ को कप्तानी से हटा दिया है और टिम पेन के कप्तान नियुक्त किया है।

On ball tampering issue, Ipl will wait for the decision of ICC and will act accordingly