रोहित ने पुजारा को कहे अपशब्द तो इंग्लैंड के इस खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में रोहित शर्मा का बल्ला खूब धमाल मचा चुका है। रोहित ने दोनों पारियों में शतक बनाकर टेस्ट फॉर्मेट में बतौर ओपनर अपनी दावेदारी को मजबूत कर दिया है। इस बीच रोहित शर्मा छोटी सी कंट्रोवर्सी में भी फंस गए हैं। दरअसल, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो चेतेश्वर पुजारा को बल्लेबाजी के दौरान अपशब्द कहते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बेन स्टोक ने रोहित पर ली चुटकी

मैच के चौथे दिन जब रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी कर रहे थे तो उस वक्त रोहित ने पुजारा को गाली दे दी। ये आवाज स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रोहित के इस कांड पर इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक ने भी प्रतिक्रिया दी है। बेन स्टोक ने कहा है, 'इस बार विराट नहीं रोहित'। इस पर पहले स्टोक्स ने कहा था कि उन्हें हैरानी होती है कि विराट अपने सेलिब्रेशन में हर बार उनका नाम क्यों लेते हैं। पर इस बार उन्होंने रोहित के ऐसा बोलने पर हैरानी जाहिर की। आपको बता दें कि अक्सर मैदान पर विराट कोहली को इस तरह के अपशब्द कहते हुए देखा और सुना गया है।

क्या हुआ था रोहित और पुजारा के बीच

भारत की दूसरी पारी के दौरान रोहित व पुजारा बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी रोहित शर्मा क्रीज पर थे और शॉट लगाने के बाद एक रन लेना चाहते थे, लेकिन पुजारा ने उन्हें वापस भेज दिया। रोहित शायद पुजारा की इस बात से नाराज हो गए और फिर उन्होंने कहा, 'पुजी भाग भे..द'। रोहित की नाराजगी से पता चला था कि वो रन लेना चाहते थे, लेकिन पुजारा ने उन्हें मना कर दिया।

This time it’s Rohit not Virat....if you know you know 😂