बंगाल 13 साल बाद रणजी ट्रॉफी के फाइनल में, तीसरा खिताब जीतने का सुनहरा मौका

कोलकाता। रणजी ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में मंगलवार को बंगाल की टीम ने कर्नाटक को 174 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही बंगाल की टीम 13 साल के बाद पहली बार फाइनल में पहुंच गई है। अब अभिमन्यु ईश्वरन की कप्तानी में बंगाल के पास अपना तीसरा खिताब जीतने का सुनहरा मौका होगा। फाइनल में बंगाल का मुकाबला एक अन्य सेमीफाइनल के विजेता से होगा, जो गुजरात और सौराष्ट्र के बीच जारी है। फाइनल नौ मार्च से खेला जाएगा।

