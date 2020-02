कीवी टीम को बड़ा झटका, भारत के खिलाफ पहले टेस्ट से टॉम ब्लंडेल बाहर

वेलिंगटन : बेसिन रिजर्व मैदान पर टीम इंडिया (Team India) और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (New Zealand Cricket Team) के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दौरान मेजबान टीम को बड़ा झटका लगा है। उसके सलामी बल्लेबाज टॉम ब्लंडेल मैच के दौरान लगी चोट के कारण पहले टेस्ट के बाकी बचे दो दिन के मैच से बाहर हो गए हैं। वह मैच के तीसरे दिन क्षेत्ररक्षण के लिए मैदान पर नहीं दिखाई दिए।

Tom Blundell, who hurt his shoulder while fielding on day one, will not take the field today.



He will be under assessment today and tomorrow.#NZvIND pic.twitter.com/JlCN7NhHO0