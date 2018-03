नई दिल्ली। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच चल रही दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड की टीम मात्र 58 रन के स्कोर पर सिमट गयी। आॅकलैंड में चल रहे इस मैच की पहली पारी में इंग्लैंड के पांच बल्लेबाज बिना खाता खोले वापस लौट गए। ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी की शानदार गेंदबाजी के सामने इंग्लिश बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। ट्रेंट बोल्ट ने 6 और टिम साउदी ने 4 शिकार किए।

क्रेग ओवरटन ने इंग्लैंड को शर्मनाक रिकॉर्ड बनाने से बचाया

इंग्लैंड ने शुरुवाती 9 विकेट मात्र 27 रन के स्कोर पर गवां दिए थे। तभी 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे क्रेग ओवरटन ने तेज 33 रन बनाकर टीम को टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम स्कोर पर आॅल आउट होने के रिकॉर्ड से बचा लिया जो कि न्यूजीलैंड के नाम दर्ज है। इंग्लैंड के इस कमजोर प्रदर्शन पर ट्विटर पर रोचक ट्वीट्स देखने को मिले। किसी ने कहा कि लगता है कि इंग्लैंड के स्कोर बोर्ड को रूस ने हैक कर लिया है तो किसी ने इंग्लैंड के स्कोर बोर्ड की जगह तालाब में तैरती डक्स की फोटो अपलोड की।

If I wasn't actually here, I'd suspect the Russians of hacking the Auckland scoreboard