बटलर पाए गए अश्लीलता के दोषी, आईसीसी ने लगाया जुर्माना

न्यूलैंड्स : केपटाउन में खेले गए सीरीज के दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के अंतिम दिन लक्ष्य का पीछा कर रही दक्षिण अफ्रीकी टीम के बल्लेबाज वर्नोन फिलेंडर के लिए इंग्लैंड के विकेटकीपर जोस बटलर ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसे स्टंप माइक ने पकड़ लिया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया है। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आईसीसी ने बटलर पर जुर्माना लगाया है।

Don't you just love English athletes?



They're such a classy bunch 🤦‍♂️#SAvENG pic.twitter.com/R1b6bMg5Yl