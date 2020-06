Chennai Super Kings ने अपने प्रशंसकों को दिया सरप्राइज गिफ्ट, जानकर हो जाएंगे खुश

नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के कारण इस बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL-13) के 13वें सीजन पर अब भी ग्रहण लगा हुआ है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को न सिर्फ देश में खेल के लायक माहौल होने का इंतजार है। इसके अलावा उसकी नजर इस बात पर भी टिकी है कि इस साल अक्टूबर और नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला आईसीसी टी-20 विश्व कप (ICC T20 World cup 2020) स्थगित हो जाए। आईपीएल की तमाम फ्रेंचाइजियां भी इसी का इंतजार कर रही हैं। लेकिन लगता है कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) को इस बात का यकीन है कि आईपीएल 2020 (IPL 2020) होगा। शायद यही कारण है कि उसने अपने प्रशंसकों के लिए आधिकारिक टी-शर्ट लॉन्च (CSK Launch T-Shirt for fan) की है।

विसिलपुडो नाम से लॉन्ट की टी-शर्ट

महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) की कप्तानी वाली सीएसके (CSK) ने अब अपने प्रशंसकों के लिए विसिलपुडो नाम से एक खास टी-शर्ट (whistlepodu t-shirt) लॉन्च की है। यह जर्सी चेन्नई सुपर किंग्स की ट्रेनिंग जर्सी के रंगों में ही और इस पर अंग्रेजी में विसिलपुडो लिखा गया है। बता दें कि विसिलपुडो चेन्नई सुपर किंग्स की टैगलाइन है। यह टैगलाइन प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसी कारण इस टी-शर्ट पर यही टैगलाइन इस्तेमाल किया गया है।

Here's how you can keep some whistles stocked in your wardrobe... https://t.co/UHx125v0eA 🦁💛 #WhistlePodu pic.twitter.com/3Qaz1vHpMV