बॉल पड़कते वक्त विकेटकीपर का फिसला पैर, मुंह के बल गिरने पर खिलाड़ियों का हुआ ऐसा हाल

नई दिल्ली। क्रिकेट अनिश्चिताओं का खेल है। इस खेल में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। क्रिकेट ग्राउंड पर अक्सर अजीबोगरीब घटनाए होती ही रहती हैं। ऐसी ही एक अनोखी घटना हाल ही काउंटी चैंपियनशिप (County Championship) के दौरान कैमरे में कैद हुई। दरअसल, ग्लेमोर्गन (Glamorgan) टीम के विकेटकीपर—बल्लेबाज क्रिस कुक (Chris Cooke) के साथ ऐसा वाकया हुआ कि सभी खिलाड़ी हंसने पर मजबूर हो गए।

कैंटरबरी मैदान में घटा यह वाकया

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैंटरबरी (Canterbury) में केंट और ग्लेमोर्गन (Kent vs Glamorgan) के बीच जब मुकाबला खेला जा रहा था। इस दौरान पारी का 28वां ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज माइकल नेसर (Michael Neser) करा रहे थे और इंग्लिश बल्लेबाज सैम बिलिंग्स (Sam Billings) बल्लेबाजी कर रहे थे। सैम ने बॉल को फाइन लेग की तरफ फ्लिक किया और गेंद पर दौड़कर सिंगल लिया। फील्डर ने गेंद माइकल नेसर की तरफ फेंकी पर उन्हें पता नहीं था पीछे स्टंप हैं और लड़खड़ाकर गिर पड़े।

😂😂😂 @Cooky_24!



His teammates enjoyed this one from the skipper!#GoGlam pic.twitter.com/fRGg7si1md