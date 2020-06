CPL बाहर हुए Chris Gayle, टेस्ट क्रिकेट को बताया सर्वश्रेष्ठ

नई दिल्ली : क्रिस गेल (Chris Gayle) ने इस साल कैरीबिययन प्रीमिमयर लीग (CPL) में नहीं खेलने का फैसला किया है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपनी पूर्व फ्रेंचाइजी टीम जमैका तलावाज के कोच और वेस्टइंडीज मध्यक्रम के पूर्व बल्लेबाज रामनरेश सरवन (Ramnaresh Sarwan) और टीम मैनेजमेंट पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि सरवन ने ही उन्हें जमैका तलावाज से बाहर करवाया है। बता दें कि गेल इसके बाद इस बार सेंट लूसिया की टीम सीपीएल में खेलने वाले थे। वहीं यह भी बता दें कि गेल आईपीएल (IPL) में किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) की ओर से खेलते हैं।

सेंट लूसिया ने 2021 में वापसी की जताई उम्मीद

23 जून को सीपीएल के प्रवक्ता ने गेल को लेकर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वह इस बात को समझते हैं कि क्रिस गेल ने निजी कारणों से इस साल सीपीएल में नहीं खेलने का फैसला किया है। हम उन्हें बाकी बचे साल के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि 2021 में वह वापसी करेंगे।

टेस्ट क्रिकेट को बताया चुनौतपूर्ण

अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सीमित ओवरों की क्रिकेट को बदलकर रख देने वाले क्रिस गेल पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने क्रिकेट के लंबे फॉर्मेट को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन गेल का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) से अधिक चुनौतीपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा फॉर्मेट है, जिससे जिंदगी की जटिलताओं को समझने में मदद मिलती है। गेल ने ये बातें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के ऑनलाइन कार्यक्रम 'ओपन नेट्स' (Open Nets) में मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि टेस्ट से मिले अनुभव के आगे बाकी चीजें फीकी हैं।

छह साल से नहीं खेले हैं टेस्ट

क्रिस गेल ने अपने करियर में 103 टेस्ट मैच खेले हैं। हालांकि पिछले छह साल यानी 2014 से वह लंबे प्रारूप में मैदान पर नहीं उतरे हैं। इसके बावजूद गेल मानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने आगे कहा कि टेस्ट क्रिकेट आपको यह सीखने का मौका भी देता है कि जीवन कैसे जीना है। यह आपकी कई तरह से और कई बार परीक्षा लेता है। टेस्ट क्रिकेट यह सुनिश्चित करता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें अनुशासित बने रहें।

मुश्किल हालात से वापसी करना सिखाता है टेस्ट

40 साल के गेल ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट मुश्किल हालात से वापसी करना भी सिखाता है। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज गेल ने युवाओं को टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान देने की सलाह दी, साथ में यह भी कहा कि इसमें इतना मगन न होना कि इससे इतर जिंदगी कुछ लगे ही नहीं। गेल ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट से आपको अपनी योग्यता और मानसिक मजबूती को आंकने का मौका मिलता है।

