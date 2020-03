Video: क्रिस लिन के साथ मैदान पर हुई अजीब घटना, सिर से निकलने लगा धुंआ

नई दिल्ली। शायद ही कोई क्रिकेट फैन ऐसा होगा, जो ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस लिन ( Chris Lynn ) को नहीं जानता होगा। क्रिस का विस्फोटक अंदाज कई बार आईपीएल में भी देखने को मिल चुका है। इन दिनों क्रिस लिन पाकिस्तान सुपर लीग ( PSL ) में खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां वो अपने गेम को लेकर चर्चाओं में तो बने ही हुए हैं। इसके अलावा क्रिस लिन एक मजेदार बात को लेकर इन सुर्खियों में हैं।

क्रिस लिन के सिर से निकला धुंआ

दरअसल, पीएसएल में लाहौर क्लंदर्स के लिए खेलने वाले क्रिस लिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो पीएसएल के ही एक मैच का है। मैच के दौरान क्रिस लिन के सिर से धुंआ निकलता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि लिन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये वीडियो बीते शुक्रवार का है।

Chris Lynn’s was so angry that his head was literally burning! 😱🔥 #PSL2020 pic.twitter.com/vNj6hyGtRM