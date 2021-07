शिखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में श्रीलंका को दूसरे मुकाबले में भी हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 2—0 से सीरीज पर कब्जा भी कर लिया। सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने 7 विकेट से श्रीलंका को हराया था। वहीं दूसरे मुकाबले में तीन विकेट से जीत हासिल की। सीरीज हारने के बाद श्रीलंका के कप्तान और कोच का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दोनों के बीच कुछ बहस होती नजर आ रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं दीपक चाहर के ऑलराउंड प्रदर्शन ने टीम इंडिया को सीरीज जीतने में मदद की। हालांकि श्रीलंका की टीम ने भी दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन टीम इंडिया की यूथ ब्रिगेड ने दोनों ही मैचों में उन्हें मात दे दी।

श्रीलंका टीम की गलतियों से खफा हुए कोच

दूसरे वनडे मैच के दौरान कई मौकों पर श्रीलंकाई टीम का पलड़ा भारी रहा। लेकिन मैच के दौरान कई मौकों पर की गई गलतियों की वजह से श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा। इस बीच ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए श्रीलंका टीम के कोच मिकी ऑर्थर कई बार खफा होते भी नजर आए। इसके बाद जब मैच खत्म हुआ और श्रीलंका की टीम सीरीज हार गई तो कोच मिकी ने श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका के साथ मैदान पर ही उलझना शुरू कर दिया। दोनों के बीच तनातनी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

यह भी पढ़ें— IND vs SL: दीपक चाहर ने किया खुलासा-कोच राहुल द्रविड की एक सलाह ने दी ऐसी पारी खेलने की हिम्मत

That conversation between Coach and captain should not have happened on the field but in the dressing room 🤔