Lockdown में हरभजन सिंह की बेटी हिनाया ने जीता सबका दिल, आप भी देखें Video

नई दिल्ली।

कोरोना वायरस ( coronavirus ) के चलते पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स इवेंट्स ( Sports ) पर ब्रेक लगा हुआ है। ऐसे में खिलाड़ी अपने घरों में परिवार और बच्चों संग समय बिता रहे हैं। वहीं, लॉकडाउन ( Lockdown ) के चलते बच्चों ने भी घर को खेलने का ग्राउंड बना लिया है तो कैरम, चैस, लूडो ( Ludo ) आदि इंडोर गेम ( Indoor Game ) खेलते नजर आ रहे हैं। इसी बीच चेन्नई सुपर किंग्स ( Chennai Super Kings ) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह ( Cricketer Harbhajan Singh ) की बेटी हिनाया हीर प्लाहा ( Hinaya Heer Plaha ) का वीडियो शेयर किया है। आप भी देखें वीडियो

An indoor activity that even adults won't mind losing themselves in and our little cub Hinaya aces it! #LockdownGames @harbhajan_singh @Geeta_Basra 🦁💛 pic.twitter.com/KbAds48LbR