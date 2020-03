Coronavirus : धोनी के डोनेशन की खबर पर भड़कीं साक्षी, किया ट्वीट

नई दिल्ली : टीम इंडिया (Team India) के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra singh Dhoni) की ओर से कोरोना वायरस के कारण प्रभावित गरीब परिवारों के लिए दी गई एक लाख रुपए की राशि के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रॉल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इतने अमीर क्रिकेटर की ओर से सिर्फ एक लाख रुपए जैसी मामूली रकम का दान मजाक है। इसी बात से उनकी पत्नी साक्षी धोनी काफी नाराज है। उन्होंने सख्त लहजे में ट्वीट कर आपत्ति जताई है।

ये है पूरा मामला

पुणे स्थित एक एनजीओ मुकुल माधव फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट अपने आसपास के दिहाड़ी मजदूरों के भोजन के लिए लॉकडाउन के दौरान 12.50 लाख रुपए का फंड जमा करना चाहती थी। इतनी राशि में से जितनी कम पड़ रही थी धोनी ने इस एनजीओ को उतनी राशि मदद के लिए उपलब्ध करा दी। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि महेंद्र सिंह धोनी ने महज एक लाख की राशि दान दी है, लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रॉल करना शुरू कर दिया।

साक्षी ने ट्वीट कर निकाली भड़ास

इसी पर महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने ट्वीट कर लिखा कि वह सभी मीडिया हाउस से निवेदन करती हैं कि इस संवेदनशील समय में इस तरह की झूठी खबरें प्रकाशित करने पर रोक लगाएं। यह आश्चर्यजनक है कि जिम्मेदार पत्रकारिता गायब हो गई है। हालांकि इस पूरे ट्वीट में साक्षी ने इसकी जानकारी नहीं दी कि यह खबर कैसे गलत है और महेंद्र सिंह धोनी ने कितना दान दिया है।

I request all media houses to stop carrying out false news at sensitive times like these ! Shame on You ! I wonder where responsible journalism has disappeared !