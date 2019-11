आईपीएल में होने वाले खर्चों को इस तरह से कम करेगा बीसीसीआई!

मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( Board of Control for Cricket in India ) द्वारा साल 2008 में क्रिकेट का रोमांच बढ़ाने और दाम कमाने के उद्देश्य से इंडियन प्रीमियर लीग ( indian premier league ) की शुरुआत की कई थी। आईपीएल ने बीसीसीआई को उम्मीद से बढ़कर रिटर्न देकर उसके खजाने में और इजाफा किया।

बीसीसीआई ( BCCI ) ने भी आईपीएल ( IPL ) को सफल बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसका नतीजा ये रहा कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट क्रिकेट लीग बन गई। हालांकि अब आईपीएल के रोमांच और आकर्षण में कुछ कटौती होने वाली है।

बीसीसीआई ने तय किया है कि वह आईपीएल के आयोजन में होने वाले खर्चों में कुछ कटौती करेगी। बीसीसीआई ने तय किया है कि वह आईपीएल के उद्घाटन समारोह में होने वाले खर्चे में कटौती करेगी।

आपको बता दें कि आईपीएल के उद्धाटन समारोह में भारी खर्चा करता है। अनुमानित यह खर्चा 30-35 करोड़ के आसपास बैठता है। इस समारोह में बॉलीवुड से लेकर कई हॉलीवुड हस्तियों को मोटी कीमत देकर आमंत्रित किया जाता है।

मात्र कुछ घंटों के इस कार्यक्रम में ही करोड़ों रुपए फूंके जाने के बाद अब जाकर बीसीसीआई इस खर्चे को कम करने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस बात पर अभी सिर्फ चर्चा हुई है। इस पर अंतिम राय बनना अभी बाकि है।