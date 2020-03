अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर को जन्मदिन मनाना पड़ा महंगा, टीम के आठ खिलाड़ी में कोरोना का लक्षण

लंदन : कोरोना वायरस (CoronaVirus) को लेकर इंग्लैंड से जो खबर आ रही है, वह बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। वहां कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इसके कारण पूरी दुनिया की खेल प्रतियोगिताएं भी ठप पड़ी हुई है। अब कई खिलाड़ियों के भी इसके चपेट में आने की खबर सुनने को मिल रही है। इस समय सबसे मुश्किल दौर से इंग्लिश काउंटी क्लब सरे गुजर रही है। मिली खबरों के अनुसार इस टीम के आठ खिलाड़ियों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए जाने के बाद उन्हें सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया गया है। इसमें कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं।

टाम करेन और जेड डर्नबैच को भी भेजा गया आइसोलेशन में

ताजा मामले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दो और सदस्य टॉम करैन और जेड डर्नबैच को भी सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया गया है। ये दोनों क्रिकेटर काउंटी चैंपियनशिप में सरे की ओर से खेलते हैं। शनिवार को टॉम करेन का जन्मदिन था। उन्होंने अपना जन्मदिन एलेक्स हेल्स और जेड डर्नबैच के साथ मनाया। बता दें कि एलेक्स हेल्स पाकिस्तान सुपर लीग में खेलकर हाल ही में लौटे हैं और मीडिया खबरों के अनुसार, वह कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, हालांकि उन्होंने इसका खंडन किया था। पाकिस्तान से लौटकर वह सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। उन्हें तेज बुखार था और सूखी खांसी भी है। इसके बावजूद सेल्फ आइसोलेशन का प्रोटोकॉल तोड़कर वह टॉम करेन की जन्मदिन में पहुंच गए। इस कारण करेन और डर्नबैच को भी सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया गया है।

Six Surrey players are in self-isolation this week as a precautionary measure.



The rest of the squad will continue to train at The Kia Oval.