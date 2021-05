91 साल की उम्र में भी क्रिकेट के मैदान पर डटे हुए क्रॉवेल

नई दिल्ली। हर क्रिकेटर के सिर पर अपने देश के लिए खेलने का जुनून सवार होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे क्रिकेटर से रूबरू करवाने चाहते हैं जिनका 91 की उम्र में भी क्रिकेट प्रति जुनून कम नहीं हुआ है। वह हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डग क्रॉवेल (Australian Cricketer Crowell hung ) जो 91 की उम्र में भी मैदान पर डटे हैं। वह अब तक वेटरंस क्रिकेट टूर्नामेंट में खेलना जारी रखे हुए हैं।

क्रॉवेल ने हाल ही मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, 'मैं कहता रहता हूं कि कुछ साल मुझे खींच सकते हैं। लेकिन कौन जानता है। मैं अब भी फिट हूं और क्रिकेट का आनंद ले रहा हूं और जब भी मेरा चयन होगा तो मेरे ख्याल से मैं खेलने जाऊंगा।'

'मैं सबसे उम्रदराज क्रिकेटर हो सकता हूं'

उन्होंने कहा, यह (वेटरंस क्रिकेट संघ) उन लोगों के लिए है, जो 30 या आसपास की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कह देते हैं। उनमें खेलने की ललक बनी होती है और वो खुद को फिट रखते हैं। मैं सबसे उम्रदराज क्रिकेटर हो सकता हूं। लेकिन मैं किसी चीज की गारंटी नहीं लेता। मैंने सुना नहीं है कि 90 की उम्र में भी कोई प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट खेल रहा है।

At the age of 91, Doug Crowell might be Australia’s oldest cricket player. He’s one of the thousands of Australian seniors getting back on the pitch to play Veterans Cricket. #abc730 pic.twitter.com/uRuypWWcd2