जम्मू-कश्मीर में सेना ने इस क्रिकेटर की फैमिली तक पहुंचाई मदद, खिलाड़ी ने किया शुक्रिया अदा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में पिछले कई दिनों से हालात तनावपूर्ण हैं। घाटी में आर्टिकल 370 के हटने के बाद से वहां सेना की जबरदस्त तैनाती है। एहतियातन धारा 144 लागू होने से आम कश्मीरी अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं। हालांकि सेना की तरफ से सभी लोगों के लिए हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। इस बीच जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में भद्रवाह इलाके में भारतीय क्रिकेटर मिथुन मनहास का परिवार भी रहता है, जो कि इन तनावपूर्ण हालातों के बीच फंस गया है, लेकिन भारतीय सेना ने इस परिवार की हर संभव मदद की है, जिसके लिए मिथुन मनहास ने इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा किया है।

मिथुन ने सेना के सम्मान में ट्विटर पर डाली ये पोस्ट

दिल्ली रणजी टीम के पूर्व कप्तान और आईपीएल में चेन्नई, दिल्ली और पुणे वॉरियर्स जैसी टीमों के खेल चुके मिथुन मनहास ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, ' मेरे दादा-दादी भद्रवाह में रहते हैं, वो काफी बुजुर्ग हैं, मुझे अभी खबर मिली कि वो सकुशल हैं। मैं इंडियन आर्मी को उनका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मेरे दादा-दादी की देखरेख की और उनकी दवाइयां भी पहुंचाई। जय जवान।'

My grandparents live in Bhaderwah, J&K , they r quite old . Just got the news that they are doing fine . Would like to thank the 🇮🇳 Indian army for taking care of the medical needs and visiting them on regular basis !! Jai jawan!! @adgpi @PMOIndia