वैगनर की पत्नी इसी हफ्ते दे सकती हैं बच्चे को जन्म, पहले टेस्ट में खेलना संदिग्ध

वेलिंगटन : भारत के खिलाफ शुक्रवार से न्यूजीलैंड की टीम को टेस्ट सीरीज में उतरना है। इससे पहले उसके तेज गेंदबाज नील वेगनर (Neil Wagner) की उपलब्धता पर संशय खड़ा हो गया है। इस कारण कीवी टीम ने उनके कवर के तौर पर तेज गेंदबाज मैट हेनरी (Mat Henry) को जोड़ा है। लेकिन बताया जाता है कि हेनरी भी पूरी तरह फिट नहीं हैं। न्यूजीलैंड की टीम 21 फरवरी को भारत का सामना करने के लिए बेसिन रिजर्व मैदान पर उतरेगी।

वेगनर को है अपने पहले बच्चे का इंतजार

नील वेगनर को अपने पहले बच्चे का इंतजार है और वह दिन काफी करीब है। उनकी पत्नी लूसिंडा डू टोट किसी भी दिन वैगनर के बच्चे को जल्म दे सकती हैं। इस कारण सावधानीवश न्यूजीलैंड क्रिकेट उनके कवर के तौर पर मैट हेनरी को टीम से जोड़ा है।

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ट्वीट कर दी जानकारी

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि मैट हेनरी को नील वेगनर के कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया है। वेगनर को अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार है।

Matt Henry has been called into the BLACKCAPS Test squad as cover for Neil Wagner who is awaiting the birth of his child. Henry will arrive in Wellington this evening. #NZvIND