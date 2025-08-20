युजवेंद्र चहल की ‘शुगर डैडी’ टी शर्ट का धनश्री ने उड़ाया मजाक, कहा – अरे भाई व्हाट्स ऐप…

धनश्री ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, "मुझे नहीं पता था कि ये टी-शर्ट स्टंट था। अरे भाई, व्हाट्सएप कर देता, टी-शर्ट क्यों पहननी थी?" उनकी इस टिप्पणी ने न केवल हंसी बिखेरी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि उस दिन कोर्ट में उनके लिए भावनात्मक पल था, जब उनकी शादी की यादें ताजा हो गई थीं। धनश्री ने यह भी जोड़ा कि तलाक के दौरान गरिमा और सम्मान बनाए रखना जरूरी है, और वह इस घटना से आहत हुई थीं क्योंकि लोगों ने उन्हें गलत समझा।