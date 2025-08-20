युजवेंद्र चहल की ‘शुगर डैडी’ टी शर्ट का धनश्री ने उड़ाया मजाक, कहा – अरे भाई व्हाट्स ऐप…

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) और कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) के तलाक (Divorce) ने इस साल खूब सुर्खियां बटोरीं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई, जब तलाक की अंतिम सुनवाई के दौरान चहल ने मुंबई की फैमिली कोर्ट में "Be Your Own Sugar Daddy" लिखी टी-शर्ट पहनी। इस टी-शर्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और इसे धनश्री पर तंज के रूप में देखा गया। अब धनश्री ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मजेदार अंदाज में जवाब दिया है।
धनश्री ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा, "मुझे नहीं पता था कि ये टी-शर्ट स्टंट था। अरे भाई, व्हाट्सएप कर देता, टी-शर्ट क्यों पहननी थी?" उनकी इस टिप्पणी ने न केवल हंसी बिखेरी, बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि उस दिन कोर्ट में उनके लिए भावनात्मक पल था, जब उनकी शादी की यादें ताजा हो गई थीं। धनश्री ने यह भी जोड़ा कि तलाक के दौरान गरिमा और सम्मान बनाए रखना जरूरी है, और वह इस घटना से आहत हुई थीं क्योंकि लोगों ने उन्हें गलत समझा।
चहल ने एक पॉडकास्ट में अपनी टी-शर्ट के पीछे की वजह बताते हुए कहा था कि यह धनश्री के लिए उनका आखिरी मैसेज था। उन्होंने कहा, "मैं कोई ड्रामा नहीं करना चाहता था, बस एक मैसेज देना चाहता था।" चहल ने यह भी खुलासा किया कि वह तलाक के बाद मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रहे थे और डिप्रेशन का सामना कर चुके थे।
सोशल मीडिया पर चहल की टी-शर्ट को लेकर यूजर्स ने भी खूब कमेंट किए। एक यूजर ने लिखा, "चहल ने बिना बोले सब कुछ कह दिया!" वहीं, धनश्री के जवाब को भी फैंस ने सराहा, जिसमें उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में इस स्टंट का मजाक उड़ाया।
धनश्री और चहल की शादी दिसंबर 2020 में हुई थी, लेकिन जून 2022 से दोनों अलग रह रहे थे। मार्च 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी तलाक की याचिका को मंजूरी दी, और चहल ने धनश्री को 4.75 करोड़ रुपये की एलिमनी देने पर सहमति जताई। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल क्रिकेट और बॉलीवुड की दुनिया में, बल्कि सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा बटोरी।