महेंद्र सिंह धोनी को नहीं है कोरोना वायरस का डर, प्रशंसकों से मिल रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं, देखें वीडियो

चेन्नई : कोरोना वायरस के कहर से जहां सब परेशान हैं, वहीं लगता है कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) को इस बात की कोई परवाह नहीं है। उन पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवायजरी का असर पड़ता नहीं दिख रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 13वां संस्करण 15 अप्रैल तक स्थगित होने के बाद वह बेखौफ अंदाज में अपने और अपनी टीम के प्रशंसकों से मिलते नजर आए। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है।

प्रशंसकों से हाथ मिला रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं धोनी

इस वीडियो में महेंद्र सिंह धोनी अपने प्रशंसकों से बात करते नजर आ रहे हैं। हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं। इसके अलावा वह अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं। इस बीच एक प्रशंसक ने जब उनसे कहा कि चेन्नई आपका घर है सर तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने सिर और हाथ हिलाते हुए स्वीकृति में सिर हिलाया।

"It has become your home sir!" Keep whistling, as #Thala Dhoni bids a short adieu to #AnbuDen. 🦁💛 pic.twitter.com/XUx3Lw4cpH