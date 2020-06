Sushant Singh Rajput की आत्महत्या पर CSK ने किया मार्मिक ट्वीट, धोनी से था याराना

CSK ने अपने ट्वीट में MS Dhoni : The Untold Story से ही Sushant Singh Rajput की तस्वीर ली है। इसमें वह रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं।

नई दिल्ली : इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आत्महत्या पर गहरी संवेदना प्रकट की है। टीम इंडिया (Team India) के पूर्व कप्तान और स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) के जीवन पर आधारित फिल्म एमएस धोनी : द अनटोल्‍ड स्‍टोरी (MS Dhoni : The Untold Story) में कैप्टन कूल की भूमिका निभाने वाले राजपूत की मौत पर ऐसा ट्वीट किया है, जिसे पढ़कर आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। बता दें कि धोनी जब से आईपीएल शुरू हुआ है, तब से सीएसके की कप्तानी संभाल रहे हैं। 2016 में महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक आई थी। इसमें सुशांत सिंह राजपूत धोनी की भूमिका में दिखे थे। सुशांत ने 14 जून रविवार को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में आत्महत्या कर लिया है।

सीएसके ने धोनी की बायोपिक से ही फोटो ली है

सीएसके ने अपने ट्वीट में 'एमएस धोनीः द अनटोल्ड स्टोरी' से ही सुशांत की तस्वीर ली है। इसमें वह रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं। इस फोटो पर लिखा है, 'A finish we never expected, Rest in Peace Sushant Singh Rajput' (एक ऐसा अंत जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा, आपकी आत्मा को शांति मिले सुशांत सिंह राजपूत)। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए सीएसके ने लिखा है- 'अअ भी सदमे में, कतई जायज नहीं।'

क्रिकेट से था राजपूत को काफी लगाव

सुशांत सिंह राजपूत ने एक बार बताया था कि वह क्रिकेटर बनना चाहते थे, मगर उनमें इतनी काबिलियत नहीं थी कि वह राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेटर बन सकें। इसलिए बॉलीवुड में आ गए। क्रिकेट से सुशांत सिंह राजूपत को हमेशा ही लगाव रहा। वह बचपन में क्रिकेट सीजन शुरू होने से पहले सारे मैचों की तारीख नोट कर लिया करते थे, खासतौर पर भारत और पाकिस्‍तान मुकाबले की। राजपूत भारत-पाकिस्‍तान (India vs Pakistan) के मैच के दिन कोई और काम नहीं किया करते थे।

इस कारण हो गई थी धोनी से गहरी दोस्ती

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत एमएस धोनी की बायोपिक के कारण करीब आ गए थे। इस दौरान दोनों का पसंद नापसंद भी एक जैसी थी। जैसे क्रिकेट से लगाव। संयोग ऐसा रहा कि राजपूत अपनी पहली फिल्म काय पो चे (Kai po che) में क्रिकेट कोच (Cricket Coach) बने। इन सब कारणों से धोनी से राजपूत का याराना काफी गहरा हो गया था। फिल्म प्रमोशन के दौरान सुशांत ने भी यह स्वीकार किया था कि उनमें और माही में समानता है। वह यह कि दोनों मंजिल से अधिक यात्राओं में यकीन रखते हैं। राजपूत ने कहा कि उन्हें इसका पता तब चला जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई।