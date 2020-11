CSK ने किग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ टॉस जीता, बॉलिंग का लिया फैसला

नई दिल्ली। आईपीएल के 53 मैंच में रविवार को चेन्नई सुपरकिंग्स ने किग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) के खिलाफ टॉस जीत लिया है। उसने गेंदबाजी का फैसला लिया है। यह मैच सीएसके का इस सीजन में आखिरी मैच होने वाला है। ऐसे में इस सीजन के आखिरी मैच को जीतकर सीएसके टूर्नामेंट से विदाई लेना चाहेगी। वहीं, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम को प्लेऑफ में अपनी जगह कायम करने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा।

#IPL2020 | Chennai Super Kings win the toss against Kings XI Punjab, opt to bowl in the 53rd match of the tournament. pic.twitter.com/MQZqnCsEzV