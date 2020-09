IPL2020: M.S Dhoni ने जीता टॉस, टीम पहले कर रही है गेंदबाजी

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन 13 का पहला मैच शुरू हो चुका है। CSK के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया है। ये मुकाबला बस कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या हॉटस्टार पर लाइव मैच देख सकते हैं। इसके अलावा पत्रिका पर भी आप मैच के पल-पल कि जानकारी ले सकते हैं।

मुंबई इंडियंस प्लेइंग 11

रोहित शर्मा (कप्तान), कीरोन पोलार्ड, हार्दिक पंड्या, क्रुणाल पंड्या, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, जेम्स पैंटिंसन, राहुल चाहर, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, सौरभ तिवारी

चेन्नई सुपर किंग्स प्लेइंग 11

मुरली विजय, शेन वॉटसन, एमएस धोनी, रवींद्र जडेजा, सैम करण, दीपक चाहर, पीयूष चावला, लुंगी एनगिडी, फाफ डुप्लेसिस, अंबाती रायडू, केदार जाधव

